حتى عائلته لم تسلم من شره.. "مستريح جديد" في مصر يجمع 100 مليون جنيه ويهرب بها

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية ظهور "مستريح جديد" في ظاهرة "المستريحين" التي تعانيها محافظات البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأقبل "المستريح جديد" على ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين واستولى على أموالهم حيث جمع ما يقرب من 100 مليون جنيه.

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ولكن الأمر المثير في هذه الواقعة أن هذا الشخص لم يرحم أقرب الناس إليه، حيث مارس أعمال النصب والاحتيال على والدته وأقاربه حتى تمكن من جمع أموال طائلة منهم.

وقال الشاب محمد حسين فهمي، ابنة خالة "مستريح إمبابة" وأحد ضحاياه، إن المتهم بدأ يمارس أعمال النصب والاحتيال عليه بداية من عام 2015، حيث نصحه بأن يعطيه أمواله ليستثمرها له في مجال شراء الأتوبيسات بدلا من أن يقوم بفتح محل خاص للبلايستيشن.

وأضاف أنه لم يستمع إليه وفتح محل البلايستيشن الخاص به، ولكن بعد عدة أشهر لم يجن ثمار الربح من هذا المشروع وقرر أن يبيع المحل وأعطى ابن خالته المستريح مبلغ قدره 215 ألف جنيه حتى يستثمره في مجال شراء الأتوبيسات.

وتابع الشاب محمد حديثه قائلا: "خالتي اللي هي والدته كلمتني وقالت لي هات فلوس تاني وبيع ذهب أمك وأخواتك البنات عشان مصلحتك أنت وتشتغل كويس وهنديلك نسبة كل شهر، فبعت ذهب إخواتي الاتنين وأمي الله يرحمها واديتهم الفلوس، وهرب بالفلوس وأبويا جاته جلطة من اللي حصل".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري