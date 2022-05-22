ما معنى "مستريح" في مصر؟ .. وكيف يحتال على المواطنين؟

تحدث الخبير الاقتصادي محمد نجم خلال استضافته ببرنامج ناس أونلاين من تقديم الإعلامي أحمد الجمل عن ظاهرة "المستريحين" في مصر حاليا وعن الطرق التي يستخدمونها في النصب على المواطنين.

ووصف الخبير المصري معنى كلمة مستريح في الثقافة المصرية:



"كلمة مستريح هي مشتقة من أنه حد مستريح حد معاه فلوس غني صاحب ثروة فلما نيجي نوصف حد معاه فلوس بنقول عليه مستريح

وكمان كان في اسم عيله اسمها المستريح حد من العيلة دي من 15 سنة نصب على الناس فكان اسم العيلة المستريح وهو عمل وقعة نصب فأصبحت اي واقعة نصب بعد الواقعة دي تسمى المستريح".

نجم تحدث عن الطرق التي يستخدمها المستريح في إقناع المواطنين بالاستثمار معه:

"ازاي بيقدر المستريح إنه يكسب ثقة الناس انه يحطوا فلوسهم معاه فده بيتم انه بيشتغل لفترة طويلة انه يكسب الثقة دي فمثلا انا بديله 100 الف جنية وهو بيوعدني انه بيديني الشهر الجاي 20 الف جنية مكسب فأنا أديله فلوس أكتر وأجيبله الأقارب والأصدقاء

وفي بعض المستريحين بيستخدموا الدين يعني مستريح ادفوا في أسوان كان بيقول انه هو ابن من أبناء السيدة زينب وطبعا حب أل البيت ده حاجة كبيرة في الثقافة المصرية فبالتالي ده مصدر ثقة أيضا".



أيضا تحدث رئيس قسم الحوادث بجريدة الجمهورية في مصر محمد الطوخي خلال الحلقة عن تلك الظاهرة قائلا

"المشكلة حاليا ليست مشكلة توظيف الاموال بقدر ما هي عدم وجود الرؤية لدى المواطنين ازاي يستثمروا الأموال

ظاهرة المستريح الأشهر حاليا في مصر هي قضية مستريح أسوان عدد المتهمين فيها 37 متهم وأيضا وفق التحقيقات عدد القضايا فيها حوالي 28 قضية وعدد الأهالي الضحايا وصلوا الى أكثر من 3000 ضحية.

