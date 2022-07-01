المغرب.. إحباط عملية دولية كبرى لتهريب المخدرات

تمكن عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء المغربية من إحباط عملية لتهريب طنين من مخدر الحشيش، كانت على متن شاحنة لنقل البضائع الدولية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 34 و44 سنة.

كم أشار البيان إلى أنه تم ضبط الشاحنة عندما كانت قادمة من مدينة جرف الملحة ومتوجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث أسفرت عملية التفتيش على متن الناقلة عن حجز طنين من مخدر الشيرا معدة على شكل رزم موجهة للتهريب الدولي، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت إجراءات البحث والتحري متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين الرئيسيين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

المصدر: "هسبريس"