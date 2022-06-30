بيدرسن يعلن عن التحضيرات لدورة جديدة للجنة الدستورية السورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن إرسال الدعوات للمشاركة في الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي من المتوقع أن تعقد يوم 25 يوليو بجنيف.

وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الرؤساء المناوبين اتفقوا على أن الدورة التاسعة ستعقد في جنيف يوم 25 يوليو. وتم توجيه الدعوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجستية للمضي قدما بالدورة".

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يذكر أن الدورة السابقة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية عقدت خلال الفترة من 30 مايو الماضي إلى 3 يونيو الجاري.

وأعلن المبعوث الأممي في ختامها أن عمل اللجنة يجري ببطء، ودعا جميع الأفراد للعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط.

المصدر: تاس