الأردن.. إرسال طائرات إخلاء جوي إلى العقبة لنقل ضحايا حادثة انفجار خزان المواد السامة

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ارسال طائرات إخلاء جوي، بعد حادثة تسرب غاز سام في ميناء العقبة الجنوبي بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وأكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مُعزّزة بكوادر كافية للتعامل مع الحادثة.

ودعا المركز المركز المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

وارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 10 وفيات و251 إصابة حتى اللحظة.

المصدر: RT