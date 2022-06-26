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شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

أخبار العالم العربي

شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
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أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مناسك العمرة بمكة المكرمة، خلال زيارته إلى السعودية.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي صورا من هذه المناسك، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤدي صباح اليوم، مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة".

شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة
شاهد بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

ومساء أمس السبت، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

المصدر: "واس" + RT

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