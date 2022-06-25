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المغرب.. ارتفاع عدد القتلى من المهاجرين في مليلية إلى 18 شخصا

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المغرب.. ارتفاع عدد القتلى من المهاجرين في مليلية إلى 18 شخصا
Gettyimages.ru
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ارتفع عدد القتلى من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا إلى 18 شخصا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المغربية.

وقضى هؤلاء خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية مساء الجمعة.

وقالت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن "13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة".

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وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة عن مقتل 5 أشخاص من المهاجرين.

وأشارت إلى إصابة عدد كبير من عناصر الشرطة والمهاجرين بجروح نتيجة محاولة منعهم من اجتياز السياج الحدودي.

المصدر: أ ف ب

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