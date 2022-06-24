شبكة العراق الرقمي: مخالفة القانون غدت مادة للتباهي على منصات التواصل الاجتماعي

قالت شبكة العراق الرقمي DIN إن مخالفة بعض القوانين والأنظمة وتصويرها وبثها على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مادة للتباهي أمام جمهور الناشرين داعية لضبط الفضاء السيبراني بالبلاد

وأوضحت الشبكة أن بعض السلوكيات مثل مخالفة الأنظمة المرورية أو إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والاحتفالات أو الاستعراض بالأسلحة باتت تصور وتبث على منصات التواصل الاجتماعي حاصدة تعليقات مشجعة للناشر، وحذرت الشبكة من تحول هذه التصرفات الى ظاهرة.

وأشادت الشبكة بجهود وزارة الداخلية في الرصد وإيقاف المخالفين، لكنها استدركت أن مواجهة مثل هذه المنشورات مهمة اجتماعية تقع على المؤثرين الاجتماعيين والمنظومة المجتمعية بالدرجة الأساس، حيث تعد التعليقات المشجعة الحافز الأول لتشجيع الناشر .

وحذرت الشبكة من أن تفاقم هذه التصرفات قد يشمل حالات التحرش اللفظي والجسدي وسوء معاملة القاصرين والأطفال .

وقال الدكتور سعد إبراهيم أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة ذي قار اإن نسبة كبيرة من المحتوى الشائع على منصات التواصل الاجتماعي مخالف للقوانين وللأعراف والانساق الثقافية السائدة، مضيفا أن الكثير من صناع المحتوى لا يدركون أهمية وخطورة التواصل مع جمهور واسع.

ويوضح الدكتور إبراهيم أن نشر المحتوى المخالف للقوانين والأنظمة يرتبط بجهل صانع المحتوى بأفعاله وقد يرتبط برغبة بعض صناع المحتوى بالانتشار على حساب المحتوى الهادف، داعيا لضبط هذه الممارسات بإعادة النظر بالتشريعات التي تضبط الفضاء السيبراني إضافة لإنشاء هيئة حكومية تشرف على الفضاء السيبراني في العراق.

المصدر: RT