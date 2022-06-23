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"هيئة تحرير الشام" تهاجم حركة "حماس"

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru مناصرو "حماس" يرفعون رايتها
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وجهت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، ما وصفتها بأنها "دعوة ومناصحة" إلى حركة "حماس" تطالبها بالعودة عن قرار إعادة علاقاتها مع السلطات السورية.

"إدارة الشؤون السياسية" في "حكومة الإنقاذ" المسيطرة على إدلب، والتابعة لـ "تحرير الشام" (بزعامة أبو محمد الجولاني) نشرت بيانا تحدثت فيه عن مواثيق "حماس"، وعن موقفها من الأزمة السورية المستمرة منذ 2011، لتوجه "دعوة ومناصحة للإخوة في حركة حماس".

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البيان الذي نشرته صفحة "حكومة الإنقاذ" عبر صفحتها في "فيسبوك"، وجّه "دعوة ومناصحة" إلى "حماس" لـ"مراجعة سياستهم وإعادة بوصلتهم لما يراعي مبادئهم الأصيلة".

يذكر أن حماس أعلنت قبل يومين أن علاقاتها مع سوريا ستعود إلى ما كانت عليه، بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام، وخلافات عميقة بسبب موقف الحركة من الأزمة في سوريا.

 

المصدر: RT

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