"سانا": إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن شخصين أصيبا بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة قرب دوار الدلة في مدينة درعا جنوب البلاد.

ولم تتطرق الوكالة إلى ذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث، فيما ذكر شهود عيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

وفي السياق، أعلنت وحدات الهندسة في الجيش السوري، أن "وحداتها فجرت عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون عند دوار الجمل ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي".

وذكر مصدر ميداني من الجهات المختصة، أن "وحدات الهندسة في الجيش السوري وبعد تلقي بلاغ من أهالي بلدة المزيريب بوجود عبوتين ناسفتين مزروعتين قرب دوار الجمل قامت بالتعامل معهما وتفجيرهما".

المصدر: "سانا" + الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري