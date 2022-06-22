القنصلية السعودية في سيدني: طلبنا من الجهات المختصة موافاتنا بأسباب وفاة مواطنتين

أعلنت القنصلية السعودية في سيدني أنها طلبت من الجهات المختصة في أستراليا موافاتها بأسباب وفاة مواطنتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وقالت القنصلية إنها تلقت بلاغا من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية يفيد بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما، مشيرة إلى أنه "انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلب منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما".

وأكدت القنصلية أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل أستراليا" فإن الشقيقتين فرتا من المملكة العربية السعودية بدون أسرهم في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و19 عاما، إذ تعمل شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهم.

وعملت الشابتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

المصدر: "عكاظ" + RT