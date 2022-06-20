سفير السعودية بمصر: زيارة ولي العهد إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات

أكد السفير السعودي في مصر، أسامة بن أحمد نقلي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.

وأشار إلى أن "اللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر".

وأضاف: "أثق في خروج اللقاء بين ولي العهد والرئيس السيسي بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين".

المصدر: "عكاظ"