القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيّرة هجومية للحوثيين في تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" الحوثية في أجواء تعز جنوب غربي البلاد، في ظل الهدنة المعلنة لشهرين.

وأفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم "المقاومة الوطنية" إحدى تشكيلات القوات اليمنية المشتركة بأن "الدفاعات الجوية للقوات المشتركة اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة هجومية للميلشيات الحوثية في سماء مديرية موزع غربي تعز".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" هول الهجوم بالطائرة المُسيرة.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في 2 يونيو الجاري موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي البلاد.

كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"