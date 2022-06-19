الأردن يتفق مع "لوكهيد مارتن" على شراء 8 طائرات F-16 مقاتلة جديدة

وقع الأردن اتفاقية مع مصنع "لوكهيد مارتن" الأمريكي للمعدات الحربية، لطلب 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 بلوك 70.

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وبحسب ما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن شركة "لوكهيد"، تمت الموافقة على بيع الطائرات بعد توقيع طلب العرض والقبول للطائرات الجديدة".

وأوضحت إيمي بيرنيت، نائبة رئيس "لوكهيد مارتن"، أن "طائرات F-16 الجديدة تعكس أكثر من 70 عاما من التعاون الأمريكي وعقود من الشراكة مع شركة لوكهيد"، مضيفة: "تاريخنا في الشراكة مع الأردن يقوي الأمن الإقليمي ويساعد على حماية الناس من خلال التكنولوجيا الأمنية التي تدعم المهمات الحساسة".

هذا وسيتم إنتاج الطائرات في كاليفورنيا، حيث لم تعلن الشركة عن قيمة الصفقة أو تاريخ التسليم.





المصدر: "عمون"