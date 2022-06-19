 
مباشر

بن سلمان وعبد الله الثاني يتصلان بمحمد السادس

أخبار العالم العربي

بن سلمان وعبد الله الثاني يتصلان بمحمد السادس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9cf

أجرى كل من ملك الأردن عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، للاطمئنان على صحته.

إقرأ المزيد
المغرب.. إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا
المغرب.. إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

وتمنى الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان للملك محمد السادس الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، حسب وسائل إعلام رسمية أردنية وسعودية.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض.

المصدر: وسائل إعلام أردنية وسعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا