بن سلمان وعبد الله الثاني يتصلان بمحمد السادس
Legion-Media
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أجرى كل من ملك الأردن عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، للاطمئنان على صحته.
وتمنى الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان للملك محمد السادس الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، حسب وسائل إعلام رسمية أردنية وسعودية.
وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض.
المصدر: وسائل إعلام أردنية وسعودية