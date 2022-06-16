المغرب.. إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي المغربي مساء الخميس إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.

ونقل موقع "هيسبريس" عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني قوله إن الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في 28 يناير 2021.

وأشرف الملك حينها على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس، تسجيل 1568 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1181042 حالة.

وأفادت الوزارة بأنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر العدد الإجمالي عند 16085.

كما أكدت تعافي 904 حالات ليصل التعافي إلى 1156397.

المصدر: "هسبريس" + وكالات