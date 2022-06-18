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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويزعم قصف مواقع لحركة "حماس"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويزعم قصف مواقع لحركة
AP Hatem Moussa
صورة أرشيفية- غارة على غزة
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو للغارات التي شنها على قطاع غزة، "ردا على إطلاق صاروخ على عسقلان"، زاعما قصف مواقع لحركة "حماس".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية من قطاع غزة نحو منطقة أشكلون (عسقلان)..جيش الدفاع يغير على مواقع لحماس وورشات لانتاج الأسلحة في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس "الإرهابية" في قطاع غزة..لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالاضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع..حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".

المصدر: RT

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