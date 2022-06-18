الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويزعم قصف مواقع لحركة "حماس"

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو للغارات التي شنها على قطاع غزة، "ردا على إطلاق صاروخ على عسقلان"، زاعما قصف مواقع لحركة "حماس".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية من قطاع غزة نحو منطقة أشكلون (عسقلان)..جيش الدفاع يغير على مواقع لحماس وورشات لانتاج الأسلحة في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس "الإرهابية" في قطاع غزة..لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالاضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع..حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".

#فيديو الغارات التي شنتها قوات جيش الدفاع على مواقع وورش انتاج أسلحة تابعة لحماس ردًّا على اطلاق الصاروخ من القطاع الليلة الماضية pic.twitter.com/Ux4rUg2PhE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2022

أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع #غزة. لقد استهدفت الطائرات ورشات لانتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالاضافة الى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع.



حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع #غزةpic.twitter.com/neDQ9PlHky — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2022

المصدر: RT