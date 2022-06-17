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السيسي يتحدث عن اضطراب الأوضاع الاقتصادية في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي

أخبار العالم العربي

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ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته، إنه يوجه الدعوة لجميع الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للمشاركة في فرص الاستثمار الضخمة والمتاحة في مصر، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بقرارات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتحدث الرئيس المصري عن العلاقات بين مصر وروسيا، وأهم المشروعات القائمة بين البلدين، والتي جاءت في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى تطوير السكك الحديدية المصرية بالتعاون مع روسيا، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتطرق الرئيس المصري خلال حديثه عن اضطراب الأوضاع الاقتصادية في العالم، وتأثيرها على اقتصادات الدول، ومقارنة العملات المحلية بالعملات الصعبة مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب.

ووجه الرئيس المصري في ختام كلمته التحية لأهالي مدينة سان بطرسبرغ الباسلة والمناضلة عبر التاريخ، والتي تمثل في الوقت ذاته رمزا للثقافة والانفتاح.

المصدر: RT

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