السيسي يوضح لرئيسة المفوضية الأوروبية موقف مصر من الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش الأزمة الروسية الأوكرانية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون، وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة.

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وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي: "حرصت أن تتناول مباحثاتنا البنّاءة اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وتداعياتها وجذورها، مؤكدًا مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف الرئيس المصري أن: "مباحثاته تناولت النقلة النوعية التى ستشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، الزراعة، الري، تصنيع اللقاحات، وضخ المزيد من الاستثمارات مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي الذى يعتبر إطارًا هامًا لتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونقلة هائلة فى التنسيق المؤسسي فى مختلف القطاعات ودعم التعاون فى مجال الطاقة".

وأشار إلى أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، مشددا على ضرورة التوافق على العمل لتخفيف أثر أزمة الغذاء.

وأعرب السيسي عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة أولوية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "لقد تبادلت وجهات النظر مع السيدة "فون دير لاين" حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين، خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة "كورونا" من بعدها".

وأشار: "لقد حرصت كذلك خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية، حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في جوارنا الإقليمي واستعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات في منطقتنا وكذا على ما تحقق من نجاحات، على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلًا عن الموقف الحالي فيما يتعلق بقضية "سد النهضة" مؤكدًا في هذا الصدد، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا يحقق مصالح كل الأطراف".

المصدر: اليوم السابع