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زاخاروفا: أينما أذهب يحدثونني عن RT العربية

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في حديثها مع الزميل، أسامة محمد، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن سعادتها بنجاحات قناة RT العربية، واتساع انتشارها.

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جاء ذلك في مستهل حوار لها على شاشة RT العربية، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، حيث أشارت زاخاروفا إلى أنها تستمع في زياراتها المختلفة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مديح بحق قناة RT العربية، التي تخاطب جميع الناطقين باللغة العربية في المنطقة.

وأثنت زاخاروفا على المستوى المهني والصحافة غير المنحازة التي تتمتع بها القناة، بينما يقدم المراسلون والعاملون في القناة معلومات حقيقية متوازنة ونزيهة، ومعرفة بالتاريخ والمواد المقدمة وبطبيعة المنطقة. وتقدمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالتهنئة للقناة على ذلك.

المصدر: RT

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