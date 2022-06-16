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السيسي يهاتف ولي العهد الكويتي

أخبار العالم العربي

السيسي يهاتف ولي العهد الكويتي
Globallookpress
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وذلك للاطمئنان على صحته.

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وتمنى السيسي خلال الاتصال الهاتفي لولي عهد الكويت دوام الصحة والعافية، فيما أفاد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية "أن الشيخ مشعل الصباح عبر عن خالص امتنانه للرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية الكريمة".

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أصدر بيانا يوم الثلاثاء قال فيه إن "ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت  بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ على سموه موفور الصحة ودوام العافية".

المصدر: اليوم السابع + RT

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