الديوان الملكي الكويتي يصدر بيانا بشأن صحة ولي العهد

أصدر الديوان الملكي الكويتي، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن صحة ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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وقال بيان الديوان الأميري: "يطمئن الديوان الأميري الشعب الكويتي الوفي بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ على سموه موفور الصحة ودوام العافية".

الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة داعين الله العلي القدير أن يسبغ على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافيةhttps://t.co/722QoLWn73#كونا#الكويتpic.twitter.com/Z07789lgcc — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 14, 2022

المصدر: "كونا"