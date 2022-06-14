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الديوان الملكي الكويتي يصدر بيانا بشأن صحة ولي العهد

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الديوان الملكي الكويتي يصدر بيانا بشأن صحة ولي العهد
Globallookpress Xinhua
ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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أصدر الديوان الملكي الكويتي، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن صحة ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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وقال بيان الديوان الأميري: "يطمئن الديوان الأميري الشعب الكويتي الوفي بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت  بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ على سموه موفور الصحة ودوام العافية".

المصدر: "كونا"

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