بينهم وزير كويتي سابق.. تحديد أولى جلسات محاكمة متهمي "يوروفايتر"

حددت محكمة الوزراء في الكويت الـ5 من يوليو القادم موعدا لأولى جلسات محاكمة متهمي قضية طائرات "اليوروفايتر".

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن المحكمة برئاسة المستشار نصر آل هيد، حددت جلسة محاكمة خمسة من المتهمين بينهم الوزير السابق خالد الجراح، ويواجه أولئك تهما تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات.

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وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت أحالت قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء للنظر فيها.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تسلمت في يوليو 2021 تقريرا من مجلس الوزراء حول تضخم عقد شراء الطائرات.

يذكر أن الصفقة عُقدت قبل سنوات وبلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية + RT