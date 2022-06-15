الجزائر تنفي معلومات حول فشلها في عقد اجتماع عربي طارئ

نفت الجزائر ما تم تداوله من أخبار حول فشلها في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع عربي طارئ تضامنا معها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, إنها تنفي "الأخبار المتداولة في بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نسجتها مخابر الدعاية المخزنية (مصطلح شعبي مغربي أساسا تُقصد بها النخبة الحاكمة في المغرب)، حول ما يزعم أنه "فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".

ووصفت الوزارة في بيان تلك الأخبار بأنها زائفة و"لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة".

وجددت الوزارة التأكيد "على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن الجزائر "الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن, في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية