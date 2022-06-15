ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه من دون حق العودة الكريمة للفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس فلا استقرار في المنطقة والعالم".

وخلال لقائه المشاركين في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" برئاسة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، شدد ميقاتي على "ضرورة استمرار الدول المانحة بدعم الأونروا لكي تقوم بدورها في رعاية الأخوة الفلسطينيين مع ما يشكله هذا الأمر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة إليه أكثر إلحاحا".

1/3 اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "انه من دون حق العودة الكريمة للاخوة الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس فلا استقرار في المنطقة والعالم". وشدد على "ضرورة استمرار الدول المانحة بدعم الاونروا…#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتيpic.twitter.com/KGKL8hajXa — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 15, 2022

بدوره، شدد لازاريني على أهمية عدم التخلي عن لاجئي فلسطين، قائلا إن "تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة وأمن اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي ينبغي أن يكون كافياً لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها."

وأوضح أن "التأثير الهائل لخدمات الأونروا على تحقيق حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في كل أسرة من لاجئي فلسطين".

المصدر: RT + UN news