طائرة خاصة قادمة من إسرائيل تحط في السعودية

وصلت طائرة خاصة صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمة من مطار "بن غوريون".

إقرأ المزيد

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الطائرة التي تحمل اسم (9H-VCA)، عبرت من فلسطين إلى الأجواء الأردنية قبل أن تهبط في الرياض.

كما أفاد موقع "عربي 21" بأنه رصد عبر مواقع تتبع الطائرات، الطائرة التي قدمت الاثنين من مدينة باري الإيطالية إلى "تل أبيب"، وغادرت صباح اليوم إلى الرياض عبر الأجواء الأردنية، بعد توقف دام نحو ساعة في عمّان.

وبعد مكوثها نحو ثلاث ساعات في الرياض، توجهت الطائرة في رحلة إلى مدينة أثينا اليونانية.

ولم يصدر عن الجانبين السعودي أو الإسرائيلي أي توضيح رسمي بخصوص سبب الرحلة.

ويأتي ذلك، إثر تداول تقارير إعلامية بأن المملكة العربية السعودية تجري "محادثات جادة" مع إسرائيل حول إقامة علاقات تجارية وتعزيز التنسيق الأمني.

המגמה נמשכת לפני ביקור ביידן: גם הבוקר מטוס מנהלים (9H-VCA) המריא מנתב"ג לריאד בסעודיה. דרך ירדן. יאללה לנרמל 🇮🇱🇸🇦@kaisos1987pic.twitter.com/FnChRplMyC — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) June 14, 2022

المصدر: كان