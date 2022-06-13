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السيسي عن ملء "سد النهضة": "محدش هيقرب من مياه مصر".. وما فعلته لا مثيل له في العالم

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السيسي عن ملء
(الرئاسة المصرية)
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رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سؤال حول موقفه من الإعلان الإثيوبي عن الملء لثالث لسد النهضة، بالقول: "كلامي مش كتير.. محدش ح يقرب من مياه مصر".

وفي لقاء مع الصحفيين أعقب افتتاحه مشروعات للإنتاج الحيواني، في محافظة المنوفية، أضاف السيسي ردا على موقفه من الإعلان الإثيوبي: "إزاي نحنا نتكلم في الدبلوماسية وطولة البال والصبر، وبنفس الوقت حجم المشروعات التي نفذتها للاستفادة من مياه مصر وإعادة تدويرها أكثر من مرة، ده مش موجود في العالم".

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وفي تسجيل مصور نشرته صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أضاف السيسي: "عملت كل ما يمكن عمله، صبرت وطوّلت بالي ووضعت الفرصة واشتغلت على ما عندي لتعظيم الفرصة".

وردا على سؤال حول ما يتمنى أن يفعله، ولم يفعله بعد، قال السيسي: "كل حاجة".

 

المصدر: RT

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