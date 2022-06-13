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مصر تطرد مواطنين من السنغال

أخبار العالم العربي

مصر تطرد مواطنين من السنغال
Globallookpress
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير الداخلية، "بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، إبعاد سنغاليين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

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وزير الداخلية المصري يقرر إبعاد شخص من جنسية عربية خارج البلاد
وزير الداخلية المصري يقرر إبعاد شخص من جنسية عربية خارج البلاد

وقررت وزارة الداخلية إبعاد كل من، ASSANE CISSE سنغالي الجنسية - مواليد 1966/7/23، وإبعاد ABDou WAHAB ClSsE سنغالي ومواليد 15/51194، وعلى مديري الإدارة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا برفض طلب مقدم من مواطن فلسطيني الجنسية للحصول على الجنسية المصرية، وذلك لدواع أمنية.

المصدر: القاهرة 24

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