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حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)

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حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)
Sputnik
العلم السعودي
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أفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن حريقا نشب في حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة من محافظة الأحساء إلى مقارهم الوظيفية.

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وأكدت "الوطن" نجاة نحو 23 معلما ومعلمة، جراء نشوب حريق في الحافلة التي كانت تقلهم من محافظة الأحساء إلى مقارهم الوظيفية في محافظة حفر الباطن مساء أمس الأحد".

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، فيما دمر الحريق كامل الحافلة.

حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)
alwatan.com.sa / صحيفة "الوطن" السعودية
حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)
alwatan.com.sa / صحيفة "الوطن" السعودية

من جانبه، أوضح قائد ومالك الحافلة مرتضى الهاشم لـ"الوطن" قائلا: "إن الحافلة تقل 20 معلمة، و 3 معلمين، ونشب الحريق، أثناء سير الحافلة في منطقة صحراوية، تبعد عن مدينة الهفوف التابعة للأحساء باتجاه مدخل مركز عريعرة التابع للأحساء نحو 105 كيلومترات، وذلك عند الساعة التاسعة والربع مساء"، مضيفا: "شرارة الحريق الأولى انطلقت من محرك الحافلة في الخلف، وشعر الركاب بالشرارة، وبداية الحريق"، في حين أن قائد الحافلة تولى إيقافها فورا، وفتح البابين لنزول الركاب، وقام بإطفاء المحرك.

وتابع: "جميع الركاب استطاعوا النزول سريعا، في غضون مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقتين"، مشيرا إلى أنه تم "إخراج كامل العفش من الحافلة، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى كامل الحافلة، رغم محاولة السيطرة وإخماد النيران باستخدام طفايات الحريق المثبتة في الحافلة".

حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)
alwatan.com.sa / صحيفة "الوطن" السعودية

ولفت إلى إلى أن الحافلة تحولت إلى كومة حديد، مؤكدا أن الحافلة بها تأمين مسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير).
وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق وتولت إخماده وفتحت الجهات المختصة التحقيق في ظروف وملابساته لتحديد المسؤولية، وحجم الخسائر الناتجة عنه.

حريق حافلة كانت تقل أكثر من 20 معلما ومعلمة في السعودية (صور)
alwatan.com.sa / صحيفة "الوطن" السعودية

المصدر: "الوطن" السعودية

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