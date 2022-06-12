بالفيديو.. حادث غريب ينتهي بسيارة فوق سطح منزل في السعودية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استقرار مركبة على جانبها فوق سطح منزل بعد انقلابها وانحرافها عن مسار الطريق في إحدى القرى بمحافظة العيدابي بجازان.

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وبحسب ما نقلت صحفية "سبق"، فإن الجهات المعنية والمختصة في محافظة العيدابي، بشرق منطقة جازان، باشرت حادثا مروريا غريبا انتهى باستقرار مركبة فوق سطح منزل بإحدى قرى المحافظة.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث كان نتيجة انقلاب مركبة بعد انحرافها عن مسار الطريق الفرعي "قاع قصي" بالمحافظة، وتدحرجت لتستقر فوق سطح منزل يقع في أرض منخفضة عن مستوى الطريق، في حين لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، بينما أصيب طفل كان في المركبة بإصابة طفيفة، واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها النظامية وتم انتشال المركبة.

سيارة فوق سطح منزل في جازان ؟!! pic.twitter.com/UMMoDrRuYj — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 11, 2022

المصدر: "سبق"