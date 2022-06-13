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السيسي يحدد شرطا لمحاسبته من الشعب المصري

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السيسي يحدد شرطا لمحاسبته من الشعب المصري
Globallookpress
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا زالت تسعى في طريقها نحو الخطة التنموية الشاملة في جميع المجالات.

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السيسي يتحدث عن مشكلة كبيرة واجهت مصر خلال عامي 2013 و2014 ويطلق وصفا على أحد الوزراء
السيسي يتحدث عن مشكلة كبيرة واجهت مصر خلال عامي 2013 و2014 ويطلق وصفا على أحد الوزراء

وأضاف: "عضمنا لسة منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، مردفًا: لما الدخل يبقى تريليون دولار حاسبوني".

وأشار الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالمنوفية، إلى أن الحلم المصري يكتمل بتحويل كل بيت مصري إلى مشروع صغير، قائلا: أنا بحلم أحول كل بيت ريفي لمشروع صغير.

وأكد السيسي أن الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء عليهم.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، عددا من المشروعات الخاصة بـ الإنتاج الحيواني والألبان، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

المصدر: القاهرة 24

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