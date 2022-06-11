هل سترتفع أسعار المياه في الأردن؟

نفى الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة ما تم تداوله حول توجه الحكومة لرفع أسعار المياه في الأردن.

وقال سلامة إنه "بالرغم من ارتفاع الكلف، إلا أنه لا يوجد أي تعديل على أسعار المياه والخدمات التي تقدمها الوزارة".

وأشار إلى أن "المشاريع التي تعمل عليها الوزارة وخاصة مشروع الناقل الوطني للمياه لن يزيد التكلفة على المواطنين، بل أن هدفها هو تزويدهم بالكميات التي يحتاجونها".

وأوضح أن سعر المياه ثابت في كافة مناطق الأردن، وأن الوزارة مستمرة بتزويد المواطنين بالمياه على الرغم من أن الوضع المائي حرج ومشابه لما كان عليه في السنوات الماضية.

المصدر: مواقع أردنية محلية