رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: مصر تقف معنا بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، أن "مصر تقف معهم بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران".

وفي مؤتمر مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقد بقصر الاتحادية، أوضح رشاد العليمي قائلا: "يسعدنى أن اتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل لكم تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذى كان إلى جانبا دائما للدفاع عن الشمال واستقلال الجنوب من الاستعمار..وكانت مصر الدولة التي ساهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962".

وتابع العليمي: "مصر تقف معانا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية، بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، وتحضن مئات الآلاف من أبناء اليمن".

وأردف: "مصر تكتب التاريخ من جديد بالنهضة وتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة السياسية ممثله في أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة".

واستطرد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: "تحدثت مع الرئيس السيسي حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع على الصعيد الخدمي والإصلاحات في مختلف الأصعدة"، موضحا أن "مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".

المصدر: "اليوم السابع"