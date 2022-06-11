السيسي بعد استقباله العليمي: ندعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن في جهوده للتوصل لحل سياسي لأزمة البلاد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "مصر تدعم مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في جهوده للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية".

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في قصر الاتحادية مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قال الرئيس السيسي:"ندعم وحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية لمصر وللعالم العربي"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على دعم مصر لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع العليمي "تناولت أزمة خزان صافر، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الرئيس المصري: "اليمن كان دوما بوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية"، مركدا انه "على ثقة في أن اليمن سيتجاوز أزمته سريعا بقدرة شعبه واستنادا إلى تاريخه العريق".

المصدر: "إكسترا نيوز"