المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق

تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نسخة من أوراق اعتماد وحيد مبارك السيّار سفيرا مفوضا وفوق العادة لمملكة البحرين لدى دمشق.

وذكرت الخارجية السورية أن المقداد بحث مع السيار علاقات بلادهما، وسب تعزيزها، وقالت إن المقداد "عبّر عن حرص سوريا على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكافة الدول العربية الشقيقة".

وشدد المقداد "على ضرورة العمل على تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة".

ونقلت الوزارة عن السفير السيار تأكيده "حرص البحرين على تعزيز علاقاتها مع سوريا، وتطوير التعاون المشترك معها في كافة المجالات". وقال إن بلاده "تدعم وحدة سويا وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية".

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وأكد السيّار "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا والبحرين معبرا عن تطلعه للعمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "البحرين تسعى لتنقية الأجواء العربية"، وأكد أنه "سيعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بهدف تنشيط التعاون والارتقاء به إلى أعلى المستويات، وعبر عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت".

يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في 30 ديسمبر الماضي، مرسوما بتعيين السيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا، بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المصدر: RT