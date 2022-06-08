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واشنطن تنفي مشاركة عشرات الآلاف من السوريين في النزاع بأوكرانيا

أخبار العالم العربي

واشنطن تنفي مشاركة عشرات الآلاف من السوريين في النزاع بأوكرانيا
Globallookpress Rod Lamkey / CNP
نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول
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نفت مسؤولة رفيعة في البنتاغون صحة المعلومات عن مشاركة عشرات الآلاف من السوريين في النزاع المستمر في أوكرانيا.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: "لم نر أي دليل على نقل عشرات الآلاف من العسكريين من سوريا إلى أوكرانيا".

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وأضافت: "هذه هي معلومات مضللة".

ولم تستبعد المسؤولة احتمال توجه عدد قليل من السوريين إلى أوكرانيا، مضيفة أن البنتاغون يواصل متابعة الأوضاع.

وجاءت تعليقاتها ردا على سؤال من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، الذي أورد معطيات المرصد السوري لحقوق الإنسان بشأن تطوع أكثر من 40 ألف سوري للتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية دعما للقوات الروسية.

المصدر: تاس

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