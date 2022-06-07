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وصول وفد حكومي من جمهورية دونيتسك إلى سوريا

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وصول وفد حكومي من جمهورية دونيتسك إلى سوريا
Legion-Media
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أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن وفدا من الجمهورية وصل إلى العاصمة السورية دمشق لعقد اجتماعات مع مسؤولين سوريين.

وقالت خارجية الجمهورية في بيان نشر اليوم على "تيليغرام": "عقد الاجتماع الأول للمندوبين خلال الزيارة بالاشتراك مع وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية لبانة مشوح، حيث بحث الطرفان تطوير التعاون في مجال الثقافة والفن. وتم إيلاء اهتمام خاص لبحث إمكانية جولات فرق فنية من دونباس وسوريا وتنظيم فعاليات مشتركة".

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ووصل الوفد يوم الاثنين ويضم وزير الثقافة في الجمهورية ميخائيل زيلتياكوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي بيريزادا، وشخصيات ثقافية.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقد اليوم الثلاثاء، لقاء مع مهدي دخل الله عضو القيادة القطرية لحزب البعث، حيث تم بحث تطوير العلاقات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها وخطط التعاون الأخرى.

 

المصدر: سبوتنيك

 

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