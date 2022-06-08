محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس، محمود عباس، ألقى كلمة صوتية عبر الهاتف في مؤتمر حول الأقصى عقد في البيرة، بعد أن كانت مقررة عبر الفيديو، بالتزامن مع جدل حول وضعه الصحي.

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وأثارت هذه الكلمة تساؤلات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار أنباء عن وفاة الرئيس محمود عباس أو تفاقم مرضه.

#وين_الرئيس

خروج محمود عباس أبومازن بمكالمة مسجلة في مؤتمر دولي شكوك كبيرة بموته ...

بدنا الرئيس بلحمه وشحمه — تالا ابراهيم | فلسطينية 🇵🇸 (@talaibra551) June 8, 2022

رغم نفي #فتح أمس وفاة #محمود_عباس وتأكيدها على مشاركته الشخصية صباح اليوم في مؤتمر “وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك”...

عباس يشارك بكلمة مقتضبة - لا يعرف إن كانت مسجلة مسبقا - عبر الهاتف دون حضوره...

مما زاد من التكهنات حول تدهور صحته ودخوله في غيبوبة. — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 8, 2022

بتفكرونا هبايل واضح انه الصوت مسجل قبل ما يموت محمود عباس😏 — Shatha m AlQannas (@alqannas_m) June 8, 2022

وصرح المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، اليوم الأربعاء، بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "عار عن الصحة تماما".

وأكد القواسمي في تصريحات صحفية، أن الحركة تنفي ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن مرضه ووفاته، لافتا إلى أن الرئيس بصحة جيدة.

ونهاية الأسبوع الماضي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ صحة الأخبار المتداولة حول صحة عباس، مشيرا إلى أنه "يزاول عمله كالمعتاد".

المصدر: "وسائل إعلام فلسطينية"