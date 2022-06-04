مسؤول فلسطيني ينفي صحة الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مساء السبت، صحة الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب الشيخ تغريدة على "تويتر" قال فيه: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".

وأضاف "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".

لا صحة للاخبار الصفراء المتداوله حول صحة السيد الرئيس محمود عباس ، وهو يتمتع بصحة جيده ويزاول عمله كالمعتاد ،وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 4, 2022

وفي وقت سابق، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أوكل ببعض "المهام الجوهرية" للرئيس محمود عباس.

وأوضحت أن تولي الشيخ لتلك المهام يأتي في أعقاب "ظروف صحية" يمر بها الرئيس الفلسطيني.

وقبل أيام، أصدر عباس (87 عاما) قرارا بتكليف الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان صائب عريقات يشغل هذا المنصب في السنوات الأخيرة حتى وفاته في نوفمبر من العام 2020.

وقام الشيخ قبيل إصدار قرار التكليف بتغيير صفته على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

المصدر: RT + وكالات