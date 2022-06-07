مصر.. فضيحة كبرى في دورة مياه للنساء في مطعم "ماكدونالدز" والأمن يكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مُشغل بوضعية الفيديو داخل دورة المياه.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة: "عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف وجود هاتف محمول مشغل على وضعية تصوير الفيديو مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالى بالعلمين.. وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين بالفرع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتبين بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأزمة وقعت في مطعم "ماكدونالدز" بمنطقة الساحل الشمالي.

المصدر: RT