محكمة أبو ظبي ترفض استئناف إسرائيلية محكومة بالإعدام والأخيرة تتحدث عن رغباتها

رفضت محكمة أبو ظبي، صباح اليوم الثلاثاء، مرة أخرى، استئناف فداء كيوان، الإسرائيلية التي حكم عليها بالإعدام في الإمارات جراء العثور على مخدرت بمنزلها، وفق موقع "واللا" العبري.

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وأشار "واللا" إلى أن هذا القرار جاء بعد عدم حضور محامي الدفاع عن المتهمين الآخرين، وهما مواطنان باكستانيان، للجلسة.

واعتقلت كيوان بعد أن ضبطت هذا العام وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين في البلاد، وعلم في أبريل أنه حكم عليها بالإعدام، واستأنفت القرار من خلال محاميها، وتجري جلسات استماع في هذه الجرائم.

وظهرت فداء أمام جلسة استماع في بدلة بدرجتين من اللون الأحمر، بينما كان الشقيقان الباكستانيان اللذان يدينانها يرتديان ثياب بيضاء، في شرح رئيس المحكمة، لفداء سبب تأجيل الجلسة مرة أخرى رغم طول الانتظار، بينما حضر الجلسة والدا وأخت الأخوين الباكستانيين الذين يدينون فداء في رواياتهم.

وقالت فداء لــ"واللا": "نستيقظ في الصباح ونأكل ونشغل أنفسنا، أكتب وأقرأ ونمارس الرياضة".

وأضافت: "أريد العودة إلى التصوير الفوتوغرافي، والعودة إلى العمل وروتيني في الحياة..إلى عائلتي".

المصدر: "واللا"