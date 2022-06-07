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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال المغرب

أخبار العالم العربي

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال المغرب
Gettyimages.ru
المغرب
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أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية، أن الهزة وقعت عند الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة سجلت على عمق 17 كم، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.

وفي 29 مايو أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وقالت وسائل إعلام مغربية حينها إن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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