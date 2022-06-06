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إعلام لبناني يكشف حقيقة سماع دوي انفجار في بيروت (فيديوهات + صورة)

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إعلام لبناني يكشف حقيقة سماع دوي انفجار في بيروت (فيديوهات + صورة)
RT
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أفاد موقع "لبنان 24" بسماع دوي انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب.

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في حين أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "ما تردد عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص في بيروت ناتج من حرق لدواليب مستعملة في بؤرة في المنطقة، وأنه قد تم إخماد الحريق".

وذلك بعد أن أشارت صفحات إخبارية محلية إلى أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء، فيما عادت لتصحيح خبرها وإيضاح سبب الحريق.

المصدر: "لبنان 24" + RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"

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