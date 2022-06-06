إعلام لبناني يكشف حقيقة سماع دوي انفجار في بيروت (فيديوهات + صورة)

أفاد موقع "لبنان 24" بسماع دوي انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب.

إقرأ المزيد

في حين أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "ما تردد عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص في بيروت ناتج من حرق لدواليب مستعملة في بؤرة في المنطقة، وأنه قد تم إخماد الحريق".

وذلك بعد أن أشارت صفحات إخبارية محلية إلى أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء، فيما عادت لتصحيح خبرها وإيضاح سبب الحريق.

المشاهد الأولية لانفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص - بيروت#Lebanon24#لبنانpic.twitter.com/aJtP1IhOkn — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 6, 2022

الانفجار الذي سُمع دويه في محلة قصقص في بيروت ناجم عن احتراق مولد كهرباء وخزان المازوت الخاص به. pic.twitter.com/P6kRqPSUFq — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) June 6, 2022

سمع دوي إنفجار قوي في منطقة قصقص – بيروت ، وشوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف والمعلومات الأولية تشير الى إنفجار مولد للكهرباء بجانبه خزان للمازوت داخل موقف للسيارات في المنطقة#libanpress24pic.twitter.com/AGSGJnCiry — Libanpress24 News (@Libanpress24) June 6, 2022

المصدر: "لبنان 24" + RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"