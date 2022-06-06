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الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية
AP Maya Alleruzzo
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال 13 "مطلوبا أمنيا"، الليلة الماضية، في منطقة الضفة الغربية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تعتقل الليلة الماضية 13 مطلوبا أمنيا في منطقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، حيث عملت في قرى كفر قليل ورأس عطية وتلت وعزون"، لافتا إلى أنه "في مخيم الأمعري، اعتقلت القوات مشتبها في الضلوع بأنشطة إرهابية".

وأضاف أدرعي: "في مدينة الخليل، اعتقلت القوات أربعة مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية، كما اعتقلت القوات أربعة مطلوبين آخرين في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم".

وتابع: "إجمالي عدد المعقلين الليلة الماضية..13 مطلوبا أمنيا تم نقلهم للتحقيق لدى قوات الأمن..لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

المصدر: RT

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