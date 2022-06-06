تركيا وقطر تبحثان تأمين كأس العالم لكرة القدم

أجرى وفدان تركي وقطري في الدوحة، أمس الأحد، مباحثات أمنية ضمن الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتناولت المباحثات "أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية القطرية.

عقدت صباح يوم الاحد 5 / 6 / 2022 بالدوحة جلسة مباحثات أمنية مشتركة بين دولة #قطر والجمهورية التركية ، ضمن الاستعدادات الأمنية لبطولة كاس العالم فيفا قطر 2022™️#الداخلية_قطر#SSOC#SeCommittee2022pic.twitter.com/jGHXzoLR3F — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 5, 2022

إقرأ المزيد

وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين وضمان أمن بطولة نهائيات كأس العالم في قطر.

ووقعت وزارتا الداخلية التركية والقطرية سابقا، اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى، والتي تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وستستضيف قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

المصدر: "لأناضول"