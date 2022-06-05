الآثار المصرية تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في آخر 5 سنوات

أعلنت وزارة الآثار المصرية أنها تمكنت من استرداد 29 ألف قطعة أثرية تم تهريبها إلى عدد من البلدان، على مدى السنوات الـ5 الماضية.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة: "الإدارة العامة للآثار المستردة ترصد العالم سواء في المزادات أو مواقع البيع المباشر أو يتم عرضه عبر السوشيال ميديا وما يتم ضبطه فى المطار أو ما يتم عرضه حديثا فى المتاحف العالمية وهو ما ساعدنا كثيرا، حيث استرددنا في أخر 5 سنوات 29 ألف قطعة أثرية".

وأشار إلى أن "جهود مصر فى استرداد الآثار المهربة أعطى رسالة قوية للجميع بأن مصر لن تترك قطعة أثار واحدة مهما كان الثمن ومهما طال الزمن".

المصدر: "اليوم السابع"