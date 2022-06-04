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البرادعي يقترح اجتماعا عربيا مع بوتين في ضوء أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

أخبار العالم العربي

البرادعي يقترح اجتماعا عربيا مع بوتين في ضوء أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا
Globallookpress David Degner / Source: ZUMAPRESS.com
محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق
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اقترح محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، اجتماعا عربيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقاب لقاء رئيس السنغال، ماكي سال مع بوتين، لبحث تصدير الحبوب من أوكرانيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد محمد البرادعي نشر تغريدة سابقة له كان قد قال فيها في 29 مايو: "فى تقديري أنه من الأهمية بمكان أن يتجه وفد على أعلى مستوى من إفريقيا والدول العربية إلى روسيا وأوكرانيا من أجل ضمان فتح الموانئ فى البلدين لتصدير المواد الغذائية إلى إفريقيا والشرق الأوسط فى إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وبعيدا عن أى اعتبارات سياسية".

وعلق البرادعي على هذه التغريدة باقتراح جديد، حيث قال: "التقى اليوم رئيس الاتحاد الإفريقي (رئيس السنغال) ماكي سال مع الرئيس بوتين لبحث موضوع تصدير الحبوب من أوكرانيا، لعله من المناسب أيضا أن يعقب هذا لقاء عربي مع الرئيس الروسي للتوصل إلى حل يساعد في تجنب أزمة الغذاء".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية دون عوائق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: RT

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