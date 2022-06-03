تطورات متسارعة في عفرين السورية.. مظاهرات واقتحام مبان وشعارات مناهضة لتركيا (فيديو)

شهدت مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا في شمال غرب سوريا تظاهرات نددت بالاحتلال التركي.

ونقل مراسل RT في الشمال السوري عن مصادر محلية أن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابات في صفوفهم.

وانطلقت المظاهرات بشكل رئيسي احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، تزامنا مع رفع أسعار استجرار الطاقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور متظاهرين يقتحمون مبنى المجلس المحلي في المدينة، ومبنى شركة الكهرباء، حيث تم إضرام النار فيه.

كما ردد المتظاهرون شعارات منددة بتركيا، بينها (سوريا حرة حرة.. تركيا تطلع برة)

المصدر: RT