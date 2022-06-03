مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تضع رؤية واضحة حول قطاعات ستخرج منها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستخرج منها الدولة المصرية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، مشيرا إلى أن "مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا".

وأشار إلى أن مصر مرت بثورتين في 2011 و2013 وكانت لهما تداعيات على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه، موضحا أن عدد سكان مصر زاد في 10 سنوات 2 مليون نسمة، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل.

المصدر: "المصري اليوم"