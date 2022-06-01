سوريا.. قتلى وجرحى جراء "قصف مجهول" على "تل أبيض" الحدودية مع تركيا

من آثار القصف ـ (فيسبوك)

نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن تكون قصفت مدينة "تل أبيض" في ريف الرقة، التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا في الشمال السوري، وهو قصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت "قسد" في بيان إن "صفحات تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته نشرت أنباء كاذبة" عن تنفيذ قواتها قصفا صاروخيا استهدف مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا.

وأكدت "قسد" أن قواتها "لم تنفذ أية عمليات في تلك المنطقة خلال الساعات الماضية".

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" أن "المصادر الميدانية تؤكد تعرض مركز المدينة لقصف بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة".

ونقلت وكالة "هاوار" عن مصادر محلية أن مواقع لفصائل تدعمها تركيا في المدينة "تعرض لقصف بواسطة طيران مجهول ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات".

وأشارت الوكالة، التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "قسد"، إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى وقوع 3 قتلى و6 إصابات".

بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية في المدينة أن عدد القتلى "نتيجة القصف الصاروخي" ارتفع إلى 4 بينهم شقيقان.

المصدر: RT + "هاوار"